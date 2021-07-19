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Узбекистан отменил полеты из Ташкента в Тель-Авив

Узбекистан отменил полеты из Ташкента в Тель-Авив

Авиарейсы Ташкент – Тель-Авив и в обратном направлении отменены, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.

Данное решение было принято из-за включения Узбекистана в список стран, которые нельзя посещать гражданам Израиля.

Напомним, что с 12 июля Минздрав Израиля запретил поездки в Узбекистан и Беларусь. В список недоступных стран также попали Мексика, Аргентина, Бразилия, Индия, ЮАР и Россия.

Отмечается, что меры предприняты в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в этих государствах.

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Вестник Кавказа

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