Узбекистан отменил полеты из Ташкента в Тель-Авив

Авиарейсы Ташкент – Тель-Авив и в обратном направлении отменены, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.

Данное решение было принято из-за включения Узбекистана в список стран, которые нельзя посещать гражданам Израиля.

Напомним, что с 12 июля Минздрав Израиля запретил поездки в Узбекистан и Беларусь. В список недоступных стран также попали Мексика, Аргентина, Бразилия, Индия, ЮАР и Россия.

Отмечается, что меры предприняты в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в этих государствах.