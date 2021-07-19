Количество COVID-коек в больницах Ставрополья увеличат почти до 3 тыс

В Ставропольском крае до конца этой недели развернут еще 300 коек для приема пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом было сказано 19 июля на совещании краевого координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое провел губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Рост числа заболевших потребовал принятия дополнительных мер реагирования. До конца недели в медицинских учреждениях края будут развернуты еще 300 коек для лечения COVID-пациентов", - поведали в пресс-службе главы региона.

Таким образом, общее количество COVID-коек на Ставрополье составит около 2,8 тыс.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Ставропольском крае зарегистрирован 61 021 случай заражения. Справились с болезнью 55 384 жителя региона, умерли - 1,8 тыс.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 190 млн, из них более 4 млн человек скончались. В России выявлены 5 982 766 случаев заражения.