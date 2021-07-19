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Несколько человек пострадали в аварии с маршруткой в Ставрополе

Несколько человек пострадали в аварии с маршруткой в Ставрополе

Пассажирский микроавтобус и легковая машина столкнулись сегодня вечером в Ставрополе, такое сообщение распространила пресс-служба УГИБДД по краю.

"По предварительным данным, около 20:00 на пересечении улиц Артема и Лермонтова водитель маршрутного такси "Реал" выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с легковым автомобилем", - цитирует его "Интерфакс".

В результате аварии пострадали пятеро,в том числе тяжелые травмы диагностированы у водителя автомобиля.

Кроме него, для осмотра в больницу были доставлены трое взрослых пассажиров автобуса и двухлетний ребенок.

Водитель маршрутки ранее уже попадал в ДТП.

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Вестник Кавказа

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