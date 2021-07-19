В Краснодаре на месте гаражей-"ракушек" вырастет сквер

Участок, освободившийся в Краснодаре после сноса гаражей на улице Ватутина, в скором времени станет сквером, - сообщил сегодня глава города Евгений Первышов.

"В плановом порядке сначала надо выполнить проектирование по обустройству зеленой зоны. Объем работ здесь небольшой", - рассказал Первышов, пояснив, что властям удалось сэкономить бюджет, поэтому в 2022 году на месте снесенных гаражей на улице Ватутина сделают зеленую зону. Участок уже сформирован и передан на баланс города, его площадь - порядка 1,6 тыс кв м, передает портал Юга.ру

Напомним, в феврале здесь снесли 37 незаконно построенных гаражей, и глава города тогда сказал, что освободившийся участок можно использовать для создания спортивных и зеленых зон, детских площадок или парковки.

Председатель городской думы Краснодара Вера Галушко заметила, что перед началом проектирования нужно придумать название для сквера, и уже в ближайшее время в департамент архитектуры и градостроительства подадут предложения.