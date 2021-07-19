Первые вагоны-бистро появились в поездах, идущих из Москвы на юг

В четырех поездах АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочернее общество ОАО "РЖД") начали работать тестовые вагоны-бистро, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"В настоящее в время реализации тестового этапа концепции организации общественного питания участвуют следующие поезда: №23/24 сообщением Казань - Москва, №103/104 сообщением Москва - Адлер, №1/2 сообщением Волгоград - Москва, №25/26 Москва - Воронеж", - рассказали в ФПК.

Пассажиры этих поездов смогут попробовать блюда из нового меню, приготовленные на специальной фабрике-кухне. Меню включает супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, вегетарианские и детские блюда, десерты, напитки.