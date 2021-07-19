Грузинское шкмерули появится в супермаркетах в Японии

Посольство Грузии в Японии сообщило, что грузинское блюдо "шкмерули" будет выпускаться в Японии в виде полуфабриката.

"Еще одна японская компания, Marumiya по согласованию с посольством Грузии начала производство грузинского блюда, полуфабриката "Шкмерули", - поделились в дипломатическом представительстве.

Грузинский цыпленок в чесночно-сливочном соусе появится в магазинах Японии уже 5 августа, он будет продаваться в одной упаковке с рисом. Блюдо нужно будет разогревать в микроволновой печи.

В декабре 2019 года шкмерули появилось в меню крупной японской сети ресторанов быстрого питания Matsuya. Популярность блюда привела к тому, что его включили в основное меню.