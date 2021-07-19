Коронавирусные ограничения на свадьбы экстренно вводятся в Узбекистане

Минздрав Узбекистана с завтрашнего дня устанавливает новые ограничения на количество участников свадеб и иных семейных мероприятий.

Если они устраиваются в свадебных залах и ресторанах в закрытом помещении, то число участников не может превышать 50 человек, причем это должны быть близкие и другие родственники, живущие в том же районе, передает Газета.uz.

Изначально предполагалось, что такая мера будет введена 1 августа, но теперь власти ускорили процесс в связи с тяжелой эпидситуацией по коронавирусу.

Если семейное мероприятие организовано на открытом воздухе, то максимальное число участников остается прежним - сто, это ограничение было введено еще в апреле.