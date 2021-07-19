Азербайджанский клуб намерен усилиться голкипером "Атлетика" Бильбао

Азербайджанский футбольный клуб "Габала" в ближайшее время подпишет контракт с камерунским вратарем Кристофом Атанганой.

Согласно предварительным данным, "Габала" уже договорился с голкипером о переходе, передает Azerisport.com.

Предыдущим клубом 21-летнего вратаря был испанский "Атлетик" Бильбао, воспитанником которого он является. Ранее Анангана защищал цвета "Басконии", "Лехона", "Соморросто" и "Аренаса".