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Азербайджанский клуб намерен усилиться голкипером "Атлетика" Бильбао

Азербайджанский клуб намерен усилиться голкипером &quot;Атлетика&quot; Бильбао

Азербайджанский футбольный клуб "Габала" в ближайшее время подпишет контракт с камерунским вратарем Кристофом Атанганой.

Согласно предварительным данным, "Габала" уже договорился с голкипером о переходе, передает Azerisport.com.

Предыдущим клубом 21-летнего вратаря был испанский "Атлетик" Бильбао, воспитанником которого он является. Ранее Анангана защищал цвета "Басконии", "Лехона", "Соморросто" и "Аренаса".

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Вестник Кавказа

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