Санду, Зурабишвили и Зеленский ощутили силу притяжения ЕС

На международной конференции "Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона" в Батуми президенты Грузии, Молдавии и Украины Саломе Зурабишвили, Майя Санду и Владимир Зеленский подписали декларацию о стремлении своих стран к вступлению в Европейский союз. Участвовавший в конференции председатель Европейского совета Шарль Мишель указал на необходимость продолжения демократических реформ в странах "Восточного партнерства", направленных на борьбу с коррупцией и за верховенство закона.

Как отмечает Euractiv, по словам дипломатов, саммит тройки стал возможным благодаря "выдающейся победе проевропейских сил в Молдове в минувшее воскресенье". Дипломаты заявили Euractiv, что для Грузии, которая в апреле прошлого года инициировала формат "Ассоциированного трио", присутствие Шарля Мишеля на таком мероприятии является очень хорошим сигналом.

До сих пор инициатива "тройки" вызывала подозрение в Брюсселе, поскольку она меняет формат отношений шести бывших советских республик - Украины, Белоруссии, Молдавии, Армении, Грузии и Азербайджана. Хотя все шесть объединены "Восточное партнерство", Украина, Молдавия и Грузия имеют Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и гораздо более амбициозны с точки зрения интеграции и настроя на будущее членство в ЕС.

Еще одна причина, по которой ЕС с подозрением отнесся к инициативе "тройки", заключается в том, что это не идея Брюсселя, отмечают дипломаты. Как раз из-за отсутствия новых инициатив со стороны Брюсселя страны региона и выступили со своим собственным планом.

Однако у инициативы есть и свои внутренние проблемы. Вероятно, самой большой из них является согласие Украины принять Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии и лидера основной оппозиционной силы страны, Единого национального движения (ЕНД).

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, через год после того, как его партия проиграла парламентские выборы, и в 2017 году был заочно обвинен в злоупотреблении служебным положением и коррупции. Сейчас он живет на Украине, у которой нет соглашения об экстрадиции с Грузией. Там Саакашвили популярен и до сих пор считается прозападным реформатором.

ЕНД продолжает бойкотировать международные усилия по разрешению внутреннего грузинского кризиса, возглавляемые Шарлем Мишелем. Дипломаты заявили, что потребовалась большая работа по подготовке визита президента Украины Владимира Зеленского в Батуми.