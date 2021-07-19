ВОЗ рекомендует кормящим матерям вакцинироваться от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормящим матерям вакцинироваться от Covid-19, такое сообщение распространила ее штаб-квартира.

В нем говорится, что стратегическая консультативная группа ВОЗ по иммунизации на основании краткосрочных исследований пришла к выводу, что такие дети не подвергаются никакому риску - даже наоборот.

"Первые ограниченные данные дают основания считать, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку", - цитирует сообщение ВОЗ ТАСС.

Кроме того, группа ВОЗ по иммунизации дала рекомендацию внести беременных и детей с сопутствующими заболеваниями в число приоритетных групп для иммунизации от Covid-19.