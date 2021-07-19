Преступную группу, "отмывшую" миллионы долларов, разоблачили в Грузии

Генпрокуратура Грузии открыла уголовные дела в отношении семи физических и 13 юридических лиц, которые обвиняются в незаконном предпринимательстве и легализации ("отмывании") незаконных доходов.

Если их вина будет доказана, то эти семь человек проведут в тюрьме 9-12 лет.

Правоохранители установили, что гражданин Ирана создал преступную группу, в обход установленных таможенных процедур ввозила в Грузию из-за границы инвалюту, после чего крупные суммы размещали на банковских счетах несуществующих предприятий.

По заранее придуманной схеме гражданин Ирана через членов своей группы зарегистрировал тринадцать юрлиц как бизнес-субъектов, которые открыли счета в грузинских банках. После этого они лица совершали множественные операции с банковских счетов предприятий в разных странах на основании фальшивых счетов-фактур и договоров, выдуманных ими и представленных в банки, якобы для покупки различных товаров.

В общей сложности в 2016-2020 годах, минуя таможенный контроль, в Грузию было завезено $15,4 млн, 20,8 млн евро и 1,3 млн лари.

У главного обвиняемого обнаружились и были конфискованы четыре квартиры в Тбилиси, три участка земли в Квемо-Картли и Гурии, земельный участок с постройкой в Рустави и три дорогих автомобиля, пишет Sputnik Грузия.

Кроме того, в ходе следственных действий по тому же делу на одном из объектов в Тбилиси удалось конфисковать более 1,7 млн лари.

Генпрокуратура Грузии обратилась в суд для избрания в качестве меры пресечения для гражданина Ирана и еще пятерых членов преступной группы заключения под стражу.