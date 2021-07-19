ФК "Краснодар" сделает самую дорогую покупку в истории - СМИ

Футбольный клуб "Краснодар" намерен приобрести у колумбийской "Герты" нападающего Джона Кордобу, - пишут СМИ.

"Краснодар" и "Герта" достигли предварительной договоренности о трансфере. В ближайшие дни 28-летний колумбийский форвард прилетит в Краснодар, а контракт с ним подпишут после прохождения медицинского осмотра, - сообщила пресс-служба клуба, передает портал Юга.ру.

Официально сумма трансфера не разглашается, однако Kicker пишет, что "Краснодар" заплатит "Герте" 20 млн евро. Это будет рекордная покупка в истории "Краснодара", самым дорогим футболистом которого ранее считался полузащитник Реми Кабелла: он обошелся черно-зеленым в 14 млн евро.