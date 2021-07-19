На Дону отменили фестиваль "Осада Азова"

Донские власти второй год подряд отменяют всероссийский фестиваль военно-исторических клубов "Осада Азова", - сообщает пресс-служба Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника.

"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой фестиваль "Осада Азова", который был запланирован на 7 августа, не состоится", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Годом ранее фестиваль, представляющий собой театрализованную реконструкцию сражения за Азовскую крепость между донскими казаками и турками Османской империи 1641 года и проходящий на валах Азовской крепости с 2004 года, также отменили из-за эпидемиологической обстановки и временного запрета на проведение массовых мероприятий, - говорится в сообщении.