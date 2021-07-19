Жителей и гостей Сочи предупредили об аномальной жаре

Завтра Черноморское побережье Кубани в районе Сочи ждет сильная жара, - говорится в штормовом предупреждении, объявленном ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По прогнозам синоптиков Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в отдельных районах завтра достигнет 37 градусов, - передает "АиФ-Юг".

Спасатели предупредили жителей и гостей курорта о высокой температуре воздуха в дневные часы, напомнив о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, - говорится в сообщении.