Названы условия для введения жесткого локдауна в Казахстане

Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой озвучил условия, при которых в конкретных регионах страны могут ввести жесткий локдаун.

По его словам, к таким мерам придется прибегнуть, если коечный фонд будет заполнен на 70% при отсутствии возможности развернуть новые госпитали. Министр уточнил, это означает "коллапс системы здравоохранения".

Цой пояснил, что медики подготовили "четкие, конкретные меры", которые будут реализованы при развитии негативных сценариев.

"Но мы надеемся, что к этому не придется прибегнуть. При оптимистичном сценарии предполагается, что коронавирусом до сентября заразится 425 тыс казахстанцев", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Министр отметил, что, согласно текущему прогнозу, в рамках оптимистичного сценария в августе на пике будет около 6 тыс новых случаев, при реалистичном сценарии - до 9 тысяч, при пессимистичном - до 11 тыс.