Казахстан: пандемия подтолкнула внутренний туризм, а он навредил экологии

Жители Казахстана, не имеющие возможности выехать за границу, обнаружили, что хороших мест для отдыха много и в их родной стране. Но то, что помогает развитию местной экономики, не всегда хорошо отражается на природе, пишет журналист из Алматы Алмаз Куменов для Eurasianet. В этнографическом ауле "Гунны" двое вооруженных копьями и щитами мужчин в кольчугах, охранявших обиталище кочевников, выглядят угрожающе. Впрочем, волноваться не о чем. "Добро пожаловать", - радушно приветствуют охранники, расступаясь, чтобы освободить проход.

Здесь можно увидеть быт казахских кочевников прошлого. Молодые женщины в традиционных костюмах, войлочные юрты и разложенный по тарелкам горячий бешбармак - блюдо из нарезанного квадратами теста и конины. Видна величавая фигура пожилой женщины и двух ее помощниц, которые сбивают овечью шерсть для подстилки, как когда-то делали их предки.

Дела у этнографического парка отдыха "Гунны", расположившегося в живописных предгорьях примерно в 35 км от Алматы, в этом году пошли в гору. В обычное время его посещали как иностранцы, так и местные жителями, но теперь зона отдыха заполнена Казахами, пытающимися спастись от городской суеты.

Ануар, один из посетителей парка, приехавший с женой и сыном из Алма-Аты, арендовал здесь юрту. "Это здорово. Это расслабляет, здесь колоритная атмосфера и вкусная еда, - поделился впечатлениями он. - Несмотря на то, что я казах, и подобным меня не удивить, здесь многое меня впечатляет. Я заряжаюсь здесь энергией".

Директор базы Асель Алишерова разговаривала с корреспондентом в одежде, которую обычно носит хозяйка дома - байбише. Время от времени она прерывалась, чтобы дать инструкции своей команде по рации. "Раньше нас посещали в основном иностранцы, но в последнее время мы стали принимать больше местных туристов, - сказала она. - Казахи стали больше интересоваться кочевым бытом и традициями. Им нравятся наши стилизованные шоу-программы и национальные игры".

Все это из-за пандемии COVID-19. Правительство ужесточило правила въезда в страну для иностранцев вскоре после объявления о глобальной пандемии. Действие безвизового режима въезда, пребывания и выезда из Казахстана было приостановлено для иностранных граждан, и для большинства путешественников получение визы стало невозможным.

Между тем, казахам, когда-то предпочитавшим дешевые туры в Турцию, Египет и Таиланд, пришлось искать места для отдыха поближе к дому. И дикая природа, которой много в Казахстане, ее просторы, как правило, выглядят наиболее привлекательно.

Для жителей столицы Нур-Султана самый доступный вариант - национальный природный парк "Бурабай", расположенный в трех часах езды на север. А горы Заилийского Алатау раскинулись на юге страны как раз вблизи Алма-Аты.

Гостевые дома и отели в любом из этих мест переживают туристический бум. Прошлым летом гостевые дома в Жайдакбулаке, горном селе в районе Чарынской долины, недалеко от границы с Киргизией, были полностью забронированы на несколько недель вперед. Такое случается редко. И в этом году это повторилось.

Использование личных автомобилей для поездок по стране в 2020 году выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В мае министр культуры и спорта страны Актоты Раимкулова заявила, что в 2020 году курорты Казахстана приняли на 45 процентов больше людей, чем в предыдущем году. "Прошедший год всем нам показал насколько становится востребованным внутренний туризм в условиях ограничений передвижения между странами", - сказала Раимкулова.

Эта тенденция сохраняется. Улжан Сарсенбаева, управляющая алматинским туристическим агентством traveloperator.kz, заявила, что решение правительства об отмене рейсов в Турцию в мае, вызванное ростом числа заболевших коронавирусом, привело к новому всплеску интереса к местным направлениям. Билеты на поезд из Алма-Аты в Алаколь, озеро на юго-востоке, раскуплены на недели вперед. Места в гостевых домах быстро закончились, а цены на оставшееся жилье резко выросли. "Все больше и больше людей начинает понимать, что и в Казахстане есть много прекрасных возможностей для отдыха", - сказала Сарсенбаева.

Власти пытаются как-то использовать эту возможность. Раимкулова сообщила, что в ближайшие годы на берегу Каспия планируется построить тематический парк и несколько отелей международного уровня, таких как Fairmont Hotels&Resorts и DoubleTree by Hilton. В июле прошлого года бывший президент Нурсултан Назарбаев открыл Rixos Water World Aktau, роскошный пятизвездочный курорт в западном Казахстане.

Туркестанская область на юге страны считается центром историко-культурного и религиозного туризма. В апреле там открылся многофункциональный туристический комплекс "Керуен-сарай", который включает в себя отели, культовые сооружения, спа, торговые площади и развлекательные заведения. Комплекс стоимостью $200 млн прозвали "казахстанской Венецией" из-за того, что между собой здания комплекса соединены сетью каналов.

Одним из проектов, вызвавших ожесточенное сопротивление общественности, был "отель-сафари" в урочище Бозжыра, знаменитом парой высоких скалистых выступов в западной части плато Устюрт, расположенного в Мангистауской области, которые представлены почти во всех туристических брошюрах Казахстана. Работы там приостановлены, но неясно, смогут ли активисты задержать застройщиков на более длительный срок.

Достичь правильного баланса между развитием туристического сектора и сохранением того, что делает ландшафт привлекательным, непросто. Летом прошлого года многие жители Нур-Султана, заинтригованные фотографиями, увиденными в интернете, направились к ярко-розовому озеру Кобейтуз, в паре часов езды от города на восток. Вскоре посетители начали наносить ущерб хрупкой экосистеме озера, среди прочего сбрасывая большое количество мусора и унося природную соль с берега мешками. Встревоженные чиновники были вынуждены закрыть озеро от туристов.

Похожая история с горами северного Тянь-Шаня недалеко от Алма-Аты. Перед тем, как в конце лета вывозить группы туристов в национальный природный парк "Кольсайские озера" организатор экспедиции Павел Шитик отправился на разведку. В дополнение к выброшенным пластиковым бутылкам и бумажным салфеткам, которые он обычно убирает, появился новый вид мусора - маски. Он выразил свое недовольство по этому поводу в Facebook: "В чем причина? Дело в менталитете, образованности, воспитании и любви или отсутствии этого у ряда туристов прибывающих сюда отдыхать?"

Сарсенбаева соглашается с этой точкой зрения. По ее мнению, развитие внутреннего туризма потребует формирования новых взглядов: "Появление в Казахстане современных туристических проектов - это здорово, но пришло время нашим людям осознать, что они должны брать на себя ответственность, им необходимо научиться по-настоящему любить и ценить природу и свою родную землю".