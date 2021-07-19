Мирзиеев вызывает предпринимателей на открытый диалог

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в скором времени планирует провести открытый диалог с предпринимателями, - сообщили в в Администрации главы государства.

"В ближайшие дни планируется проведение открытого диалога президента Узбекистана с предпринимателями. В ходе открытого диалога будут обсуждаться актуальные проблемы предпринимателей, пути их решения, предложения и инициативы по дальнейшему улучшению бизнес-среды в республике", – говорится в сообщении, передает Podrobno.uz.

С 20 по 31 июля текущего года предприниматели могут напрямую обратиться к президенту с вопросами, связанными с их деятельностью, идеями и предложениями по расширению и развитию бизнеса, принимать обращения будут приемные по рассмотрению обращений предпринимателей, телефоны Call-центра штаба и его телеграм-каналы.