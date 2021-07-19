Еще два предприятия Ставрополья начинают выпуск медицинского кислорода

Крупнейшее на Ставрополье предприятие химической промышленности - "Невинномысский Азот" - начинает производство жидкого кислорода и будет выпускать до 4 т сжиженного газа в сутки.

"На Ставрополье начали производство жидкого медицинского кислорода. АО "Невинномысский Азот", расположенное в городе Невинномысске, получило лицензию и регистрационное удостоверение на право производства и реализации продукции. На первом этапе производственная мощность завода составит 2,5 т жидкого кислорода в сутки. Это позволит закрыть порядка 15% от суточной потребности, наблюдаемой в Ставропольском крае в данный момент", - говорится в сообщении на сайте регионального министерства энергетики, промышленности и связи, передает "Это Кавказ".

Также получением регистрационного удостоверения на выпуск жидкого кислорода для медицинского применения занимается еще одно ставропольское предприятие - завод "Ставролен" в Буденновске, планируется, что производство будет запущено до конца 2021 года.

"Производственных мощностей заводов будет достаточно, чтобы закрывать до 30% от потребности региона. Наличие собственных производственных цехов на Ставрополье позволит обеспечить максимально быструю доставку субстанции в медицинские учреждения за счет короткого транспортного плеча", - отметили в министерстве.