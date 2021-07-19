Армянские ВС снова обстреляли азербайджанские позиции в Нахчыване

ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана на Нахчыванском направлении. Об этом сообщает министерство обороны АР.

Сегодня, начиная с 17:00 (16:00 мск), армянские подразделения из оружия разного калибра подвергли интенсивному обстрелу азербайджанские позиции в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на госгранице Азербайджана и Армении.

"Ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, за последние несколько недель ВС Армении неоднократно обстреливали позиции азербайджанской армии, в том числе - и с территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы.