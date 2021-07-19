Владимир Забураев возглавил Лабинский район Кубани

Врио главы Лабинского района Краснодарского края сегодня стал 37-летний Владимир Забураев, занявший этот пост после увольнения 20 мая по собственному желанию Александра Симирикова, руководившего регионом почти год, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Сегодня Забураев официально вступил в должность руководителя Лабинского района: он знает проблемы района и нерешенные задачи, часть из которых он уже обсудил с жителями, - заявил он, передает портал Юга.ру.

Владимир Владимирович Забураев родился 27 октября 1983 года в Лабинске. Окончил Кубанский государственный аграрный университет, Адыгейский государственный и Кубанский государственный технологический университет, с 2005 по 2016 годы он работал в федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков по Краснодарскому краю, дослужился до звания подполковника полиции.

С сентября 2017-го по апрель 2018 работал в отделе экономической безопасности ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар". С апреля 2018 года занимал различные должности в администрации Лабинского района.