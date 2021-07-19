Кубанские огнеборцы потушили второй за сутки пожар в Новотитаровской

Кубанские пожарные справились с возгоранием в трехэтажном здании в кубанской станице Титаровской, потушив его на площади 800 кв. м, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Локализация пожара на площади 800 кв м в 19:04 мск", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

К тушению пожара привлекались 66 человек и 22 единицы техники.

Это второй крупный пожар в станице за сутки: первый начался около 00:50 на Ейском шоссе. Там на площади 300 кв м загорелись торговые павильоны, остановить огонь удалось в 1:30, а полностью потушить - в 3:40. К счастью, в обоих пожарах никто не пострадал, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.