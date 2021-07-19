Ливия получила первую партию российской вакцины "Спутник Лайт"

Ливия сегодня получила первую партию российской антикоронавирусной вакцины "Спутник Лайт", - сообщил правительственный портал страны.

"Партия вакцины "Спутник Лайт" прибыла в аэропорт Майтига столицы Триполи", - сообщил портал в Facebook, ведущий трансляцию из воздушной гавани, передает РИА Новости.

Напомним, вакцина "Спутник Лайт" была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который создал первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Лайт-версия предполагает одно введение препарата.