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Кочарян отказался от мандата

Кочарян отказался от мандата

Один из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, возглавлявший на выборах в парламент список националистического блока "Армения" Роберт Кочарян отказался от мандата. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кочарян уточнил, что нежелание заниматься депутатское кресло не означает, что он отказался от политической борьбы, передает Sputnik Армения.

Напомним, по итогам выборов, прошедших 20 июня, националистический блок "Армения" занял второе место после партии и.о. премьера Никола Пашиняна и получит 29 мандатов.

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Вестник Кавказа

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