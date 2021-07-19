В ДТП с КамАЗом в Крыму погибли пять человек

По уточненным данным, в ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и КамАЗа на трассе Ялта - Севастополь в Крыму погибли пять человек, в том числе двое подростков, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Севастополя.

"На трассе Ялта - Севастополь в районе горы Гасфорта произошло ДТП, предварительно, "КамАЗ" столкнулся с "Москвичом". В "Москвиче" находились супруги и двое их детей – подростки, все они погибли. Погиб также водитель грузовика", - сообщили в департаменте, передает РИА Новости.

По предварительным данным, других пострадавших в аварии нет, на месте аварии работает полиция, устанавливая обстоятельства трагедии, - говорится в сообщении.