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В Грузии привились от коронавируса более 10 тыс полицейских

МВД Грузии
МВД Грузии

Уже свыше 10 тыс сотрудников различных подразделений МВД Грузии прошли вакцинацию от Covid-19, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Правоохранители могут быть привиты препаратами Sinopharm и Sinovac ежедневно, без предварительной записи.

Активная вакцинация проходит в Центральной университетской клинике имени академика Николоза Кипшидзе. Сегодня там привились сотрудники патрульной и криминальной полиции, инъекции им делали одновременно в пяти кабинетах.

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