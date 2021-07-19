В Грузии привились от коронавируса более 10 тыс полицейских

Уже свыше 10 тыс сотрудников различных подразделений МВД Грузии прошли вакцинацию от Covid-19, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Правоохранители могут быть привиты препаратами Sinopharm и Sinovac ежедневно, без предварительной записи.

Активная вакцинация проходит в Центральной университетской клинике имени академика Николоза Кипшидзе. Сегодня там привились сотрудники патрульной и криминальной полиции, инъекции им делали одновременно в пяти кабинетах.