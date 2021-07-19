Названа примерная дата первого заседания нового парламента Армении

Национальное собрание Армении нового созыва может собраться на заседание уже 2 августа, это следует из слов секретаря ЦИК Армена Смбатяна.

Он сообщил, что, согласно решению комиссии, до 21 июля включительно кандидаты, указанные в избирательных списках, но не желающие идти в парламент, могут заявить о самоотводе, пишет Sputnik Армения.

Затем в течение этой же недели Центризбирком проведет заседание и зарегистрирует кандидатов, которые получают мандаты.

Если ничто не помешает, то первое заседание парламента нового созыва пройдет во второй понедельник после этого - то есть уже 2 августа.

Точную дату объявит председатель ЦИК Тигран Мукучян.