На Киев обрушился тропический ливень

Сегодня на столицу Украины обрушился настоящий тропический ливень - за сорок минут на Киев выпало 80% месячной нормы осадков, - сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По уточненным данным Гидрометцентра, в результате аномального ливня в Киеве за 40 минут в некоторых районах выпало до 80% месячной нормы осадков. Уровень поверхностных вод из-за непогоды достигал отметки в 30-60 мм (в зависимости от района) при месячной норме осадков для июля на территории Киева в 75 мм. Поэтому канализационная система столицы была физически не в состоянии вобрать в себя такое количество воды", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Дополнительные проблемы городу создавали и подземные реки, уровень воды в которых резко поднялся.

В городе повалило деревья, затопило улицы, местами было повреждено дорожное покрытие, а две станции метро некоторое время оставались закрытыми на вход и выход пассажиров из-за попадания воды в кассовые залы.