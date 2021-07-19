КамАЗ в Крыму протаранил три легковушки, есть жертвы и пострадавшие – источник

Сегодня вечером в Крыму произошла дорожная авария с участием трех легковых и одного грузового автомобилей, сведения о пострадавших уточняются, - сообщил осведомленный источник.

"Поступила информация о столкновении трех легковых автомобилей и КамАЗа. Имеются пострадавшие и погибшие, их количество уточняется", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Комментарий крымской полиции пока отсутствует, - сообщили в агентстве.