Навоийские таможенники не выпустили из страны монеты времен Александра II

Таможенники пресекли попытку вывоза из Навои монет и банкнот, имеющих культурную ценность. Такое сообщение распространила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Работая в аэропорту, таможенники досмотрели сумку пассажиров П. С. и Д. Т., показавшихся им подозрительными.

Оказалось, что мужчины везли в ней 14 памятных монет, отчеканенных к бракосочетанию будущего императора Александра II и Марии Гессен-Дармштадтской 16 апреля 1841 года, а также восемь бумажных купюр.

При этом владельцы сумки не сообщили о ценных предметах в декларации и не признались, что везут их, при устном опросе.

Идут следственные действия, передает Газета.uz.

В ГТК пояснили, что попытка вывезти незадекларированные ценности противоречит требованиям ст.8 закона Узбекистана "О вывозе и ввозе культурных ценностей" и соответствующего положения Кабмина.