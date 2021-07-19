Уголовное дело по факту убийства кухонным ножом возбуждено в Дагестане

Житель Махачкалы стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в убийстве. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Дагестану.

Как установило следствие, накануне в частном доме на улице Алхаматова в Махачкале между 28-летним местным жителем и 30-летним подозреваемым вспыхнул конфликт, во время которого последний, преследуя цель умышленного убийства, кухонным ножом дважды ударил в грудь оппоненту.

"В результате причиненных колото-резаных ранений, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте", - отметили в управлении.

Подозреваемый задержан, ведутся следственные действия, ставящие целью закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.