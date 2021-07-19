Осетинские врачи выдавали поддельные сертификаты о вакцинации
Североосетинские полицейские задержали троих медработников, подозреваемых в выдаче за деньги сертификатов о вакцинации от COVID-19 без фактического прохождения прививки, - сообщает МВД региона.
"Оперативники УЭБ и ПК МВД Северной Осетии задержали подозреваемых в получении взятки за выдачу сертификатов о вакцинации от COVID-19 без фактического прохождения прививочной процедуры. Медработники действовали в составе группы по предварительному сговору", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Задержаны три сотрудницы одного из республиканских учреждений здравоохранения, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".
Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет, - говорится в сообщении.
Вестник Кавказа
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