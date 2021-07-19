Два министра уволились по собственному желанию в Крыму

Двое министров покинут свои посты в Крыму, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".

По его словам, глава регионального министерства топлива и энергетики Евгений Рукавишников решил уйти в отставку по собственному желанию. "Он покинет свой пост после выхода из отпуска", - пояснил Аксенов.

Кроме того, глава Крыма сообщил, что провел встречу с руководителем Минэкологии и природных ресурсов - главным госинспектором республики Геннадием Нараевым, по итогам этой беседы министр написал заявление об увольнении по собственному желанию.