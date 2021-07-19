Хадж во время пандемии

Второй год подряд мусульмане совершают хадж в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Власти Саудовской Аравии объявили, что в хадже смогут участвовать лишь прошедшие полный курс вакцинации. Как отмечает Аль-Джазира, десятки тысяч вакцинированных мусульманских паломников посетили священное место ислама в Мекке в воскресенье, но они были вынуждены соблюдать правила социального дистанцирования и носить маски, поскольку коронавирус ограничивает хадж уже второй год подряд.

Паломничество, в котором обычно участвует около 2,5 млн мусульман со всего мира, теперь существенно сокращено. Сокращенный хадж влияет не только на способность людей за пределами Саудовской Аравии выполнять свои религиозные обязательства, но и лишает Саудовскую Аравию миллиардов долларов годового дохода.

Паломничество длится около пяти дней, но традиционно мусульмане начинают прибывать в Мекку на несколько недель раньше срока. Хадж завершается праздником Курбан-байрам, отмеченным раздачей мяса бедным по всему миру.

В этом году лишь 60 тысяч вакцинированных граждан и жителей Саудовской Аравии получили разрешение на хадж из-за распространения коронавируса. Это намного больше по сравнению с прошлогодним, в значительной степени символическим хаджем, в котором приняли участие менее 1000 человек. Королевство сделало все возможное, чтобы ежегодный хадж продолжался непрерывно, несмотря на изменения, вызванные пандемией. Были развернуты роботы для распыления дезинфицирующего средства вокруг самых оживленных пешеходных улиц. "Мы дезинфицируем пол и используем дезинфицирующие жидкости, очищая все пространства два или три раза каждый день", - сказал Олис Гул, уборщик, который работает в Мекке уже 20 лет.

Хадж - одно из важнейших событий в жизни каждого мусульманина, которое нужно совершить раз в жизни. Он следует по маршруту, по которому Пророк Мухаммед прошел почти 1400 лет назад.