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Кубанец вырастил у своего дома целую плантацию опиумного мака

Кубанец вырастил у своего дома целую плантацию опиумного мака

Житель Белоглинского района Кубани вырастил на своем приусадебном участке целую плантацию опиумного мака, - сообщает сайт "МВД Медиа".

"Полицейские получили информацию о том, что 45-летний местный житель может быть причастен к незаконному культивированию наркосодержащих растений. При проверке сведения подтвердились - на территории его домовладения правоохранители обнаружили и изъяли более двух тысяч кустов опиумного мака. Установлено, что подозреваемый выращивал запрещенные растения, чтобы позже изготовить наркотик для личного употребления", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства", расследование продолжается.

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Вестник Кавказа

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