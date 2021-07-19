Новая карантинная мера вводится в Казахстане

Власти Казахстана ввели новое санитарное ограничение в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Соответствующее постановление подписала главный санврач на транспорте Жанар Уразалина.

Теперь в "красной" зоне нельзя эксплуатировать водный транспорт (катера, судна, теплоходы, паромы, лодки, катамараны, водные мотоциклы и т. д.) для развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятий на морях, реках, озерах и водохранилищах, пишет Sputnik Казахстан.

Документ уже вступил в силу.

Напомним, на сегодня в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также большинство областей - Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская.