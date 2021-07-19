Владимиров рассказал, что может сделать Новак как куратор СКФО

Назначение вице-премьера РФ Александра Новака куратором Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) позволит ускорить темп работы по развитию на Ставрополье "зеленой" энергетики, - сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Такое решение, безусловно, имеет особое значение для Ставрополья. Дело не только в том, что Александр Валентинович хорошо знает наш край и не раз здесь бывал. Ставрополье сегодня - один из пионеров российской "зеленой" энергетики. У нас построены промышленная солнечная электростанция, два ветропарка, на очереди новые проекты", - отметил Владимиров, добавив, что в 2024 году на Ставрополье будут работать объекты солнечной и ветровой генерации общей мощностью 1 ГВт, передает РИА Новости.

"Убежден, что благодаря его вниманию, мы значительно ускорим темп работы по развитию альтернативной энергетики на Ставрополье. И, без сомнения, сможем достичь большего в вопросах социального и экономического роста нашего края", - подчеркнул глава Ставрополья.

Напомним, ранее в исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Новак будет курировать СКФО.