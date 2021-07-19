ФМБА приступило к клиническим испытаниям антиковидной вакцины

Российское Федеральное медико-биологическое агентство начало проводить клинические исследования своей вакцины от Covid-19, рассказали в его пресс-службе.

В сообщении говорится, что ФМБА получило официальное разрешение Минздрава на клинические исследования I и II фазы субъединичной рекомбинантной вакцины для профилактики коронавируса, пишет РИА Новости. Они стартовали сегодня.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом месяце успешно завершились доклинические исследования, по итогам которых удалось доказать "безопасность, иммуногенность и протективность" препарата.

Напомним, новую вакцину разработал Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА РФ на новой технологической платформе: ее создатели ставят целью развитие клеточного иммунитета, при этом в качестве мишени выступают консервативные белки вируса, меньше всего подверженные мутациям.