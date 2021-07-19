Стоимость ПЦР-тестирования соответствует заявленной - ФАС

Проверка, проведенная специалистами Федеральной антимонопольной службы (ФАС), не обнаружила нарушений ценообразования стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 среди частных медорганизаций, - сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ведомство запросило и проанализировало данные о стоимости ПЦР-тестов на COVID-19. Нарушений ценообразования среди частных медорганизаций не выявлено. Соответствующий доклад направлен в правительство РФ", - сообщили в ФАС, передает ТАСС.

Требования по ПЦР-тестированию уже оптимизированы Роспотребнадзором – так, отменена обязанность двукратной сдачи тестов для прибывших из-за рубежа, а также обязанность сдачи тестов для вакцинировавшихся и переболевших, что минимум вдвое уменьшит затраты граждан на тестирование, - добавили в ФАС.