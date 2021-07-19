Украина объявила незаконными российские раскопки в Крыму

Украинская прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла уголовное производство о незаконных масштабных археологических раскопках на полуострове.

Причиной такого решения послужило то, что, по мнению украинских ученых, из-за раскопок разрушаются и повреждены объекты материального культурного наследия Украины - церковь Иоанна Предтечи, Доковая башня, башня Константина, поселение вокруг Феодосии, античное городище Китей, город Акра, некрополь и поселение Кыз-Аул, крепость Керчь и поселение Боспорского Царства, - сообщило надзорное ведомство, передает "Интерфакс".

Напомним, в июле на некрополе Кыз-Аул в Яковенкове сотрудники Института археологии Крыма под руководством Павла Гецко и волонтеры фонда "Археология" начали раскопки, в ходе которых они уже нашли в грабительском отвале, в погребении античного времени, подвеску из египетского фаянса темно-синего цвета, которая изображает бога молчания Гарпократа (изначально - египетского бога Гора) в виде младенца с пальцем у рта, опирающегося на виноградную лозу. Находку передадут в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.