Калиматов рассказал, что может сделать Новак как куратор СКФО

Назначение вице-премьера РФ Александра Новака куратором СКФО поможет справиться с проблемами топливно-энергетического комплекса, очень важными для округа, заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что эти сложности связаны с необходимостью модернизации обеспечивающих систем и обеспечения качественной инфраструктуры с одной стороны, и повышением финансовой дисциплины потребителей - с другой.

"Поэтому для нас закрепление за округом в качестве куратора Александра Валентиновича Новака, опытного в финансово-экономической и энергетической сферах человека, - не что иное, как надежная поддержка в упорядочении всех этих процессов и ускорении позитивных изменений в экономике региона", - цитирует Калиматова со ссылкой на его пресс-службу РИА Новости.