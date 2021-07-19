Владимиров оценил перспективы коллективного иммунитета на Ставрополье

Несмотря на возросшие темпы иммунизации против коронавируса, ситуация на Ставрополье остается непростой, - сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Только за минувшие выходные прививку от коронавируса первым компонентом сделали более 11 тыс жителей края, но кампания по иммунизации пока далека от завершения. Если сохраним сегодняшнюю динамику, коллективный иммунитет в крае сможем сформировать не раньше осени", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram.

Есть территории, где вакцинация идет "недостаточно быстро, и наблюдается прирост заболевших коронавирусом", добавил губернатор, отметив, что в регионе дополнительно увеличат количество коек в COVID-отделениях - к концу недели их число по краю составит почти 2,8 тыс.