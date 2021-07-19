США обвинили китайских граждан в кибершпионаже

Четыре гражданина КНР обвиняются в кибератаках на десятки компаний, институтов и госучреждений в США, якобы совершенных в 2011-2018 гг.

"Большая часть украденных данных была связана с информацией, которая принесла значительную экономическую выгоду китайским компаниям и коммерческим секторам, в том числе информацию, которая позволила бы обойти длительные и трудоемкие процессы исследований и разработок", - отмечается в пресс-релизе минюста США.

Каждому из подсудимых предъявлено обвинение в компьютерном мошенничестве и экономическом шпионаже. Им грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.

Хакерские атаки китайцы совершали против США, Канады, Австрии, Швейцарии, Германии, Великобритании, Индонезии, Саудовской Аравии и других стран. Жертвами шпионажа стали компании в области авиации, оборонной промышленности, образования, медицины, морского дела и так далее.