Росавиация отказала всем российским авиакомпания в полетах на курорты Египта

По данным РБК, федеральное агентство воздушного транспорта РФ не одобрило ни одной заявки российских авиаперевозчиков на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

"Ни одного нового допуска на полеты в Египет ни одна авиакомпания не получила, а в разделе об отказах названо 231 направление из аэропортов России, в том числе столичных, на курорты Египта", - говорится в сообщении.

Источник в Минтрансе допустил, что отказы связаны с "отсутствием рекомендаций оперативного штаба".