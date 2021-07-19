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Росавиация отказала всем российским авиакомпания в полетах на курорты Египта

Росавиация отказала всем российским авиакомпания в полетах на курорты Египта

По данным РБК, федеральное агентство воздушного транспорта РФ не одобрило ни одной заявки российских авиаперевозчиков на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

"Ни одного нового допуска на полеты в Египет ни одна авиакомпания не получила, а в разделе об отказах названо 231 направление из аэропортов России, в том числе столичных, на курорты Египта", - говорится в сообщении.

Источник в Минтрансе допустил, что отказы связаны с "отсутствием рекомендаций оперативного штаба".

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Вестник Кавказа

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