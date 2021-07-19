Зурабишвили: европейское будущее Грузии неизбежно

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на международной конференции "Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона" в Батуми, что европейское будущее Грузии - это неотъемлемая часть ее истории и ценностей.

"Этот формат при участии президента Европейского совета является проделанным шагом вперед в направлении нашего общего пути европейской интеграции. Сегодняшний день является примером того, насколько серьезны наши общие обязательства. Это подтверждение и пример того, что наше европейское будущее неизбежно",- сказала глава государства.

Она также обратила внимание на то, что мероприятие проходит на высшем уровне с участием четырех президентов, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19.

Напомним, 19 июля в Батуми открылась конференция "Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона", в которой принимают участие президенты Грузии, Украины и Молдовы. В рамках форума состоится заседание лидеров стран в формате "Ассоциированного трио", которое ознаменуется подписанием совместной декларации. На конференцию также прибыл глава Евросовета Шарль Мишель.