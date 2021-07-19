Рубль упал вслед за нефтью

Рубль в начале недели отыгрывает ощутимым падением к основным резервным валютам обвал рынка нефти после решений ОПЕК+ о квотах на добычу нефти с августа, сообщает Мосбиржа.

Общее ослабление аппетита к риску на мировых торговых площадках из-за COVID-19 добавляет негатива в динамику валюты.

Отмечается, что курс доллара расчетами "завтра" на 16:15 по московскому времени рос на 57 копеек до 74,64 рубля, курс евро - на 53 копейки, до 88,02.

Напомним, что рубль в понедельник ощутимо упал по отношению к доллару и евро, отыгрывая усиление негативной конъюнктуры мировых финансовых и сырьевых торговых площадок.

Подчеркивается, что это, в первую очередь, связано с сильным падением рынка нефти. Цена марки Brent теряет 3,3%, опускаясь до 71,2 доллара.