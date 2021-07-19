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Путин выразил соболезнования королю Бельгии, где жертвами наводнения стали 36 человек

Путин выразил соболезнования королю Бельгии, где жертвами наводнения стали 36 человек

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Бельгии Филиппу по поводу последствий наводнения, случившегося в стране на прошлой неделею

"Ваше королевское величество, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в южных и восточных районах вашей страны", - говорится в сообщении, передает пресс-служба Кремля.

В Бельгии в результате наводнения погибли уже 36 человек.

Российский лидер добавил, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял близких в результате стихийного бедствия. Также Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавших в результате разгула стихии.

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Вестник Кавказа

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