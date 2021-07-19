Путин выразил соболезнования королю Бельгии, где жертвами наводнения стали 36 человек

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Бельгии Филиппу по поводу последствий наводнения, случившегося в стране на прошлой неделею

"Ваше королевское величество, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в южных и восточных районах вашей страны", - говорится в сообщении, передает пресс-служба Кремля.

В Бельгии в результате наводнения погибли уже 36 человек.

Российский лидер добавил, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял близких в результате стихийного бедствия. Также Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавших в результате разгула стихии.