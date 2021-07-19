Жителей Узбекистана стало на 302 тыс больше

Население Узбекистана выросло на 302 тыс человек за последние шесть месяцев. Результаты исследования обнародованы пресс-службой Государственного комитета по статистике.

Отмечается, что с начала года до 1 июля узбекистанцев стало на 302 тыс больше. К этой группе относятся дети, родившиеся за это время, а также те, кто получил гражданство в этот период.

Согласно данным ведомства, в Узбекистане постоянно проживает 34,8 млн человек. Из них горожане - 17,7 млн, жители сельской местности - 17,2 млн.

В настоящее время в республике прорабатываются вопросы подготовки к пробной переписи населения в 2021 году и к первой национальной переписи населения в 2023 году.