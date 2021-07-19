Палестина поблагодарила "Барселону" за отказ играть в футбол в Иерусалиме

Палестинская футбольная ассоциация поблагодарила испанский футбольный клуб "Барселона" за отказ играть с израильским "Бейтаром" в Иерусалиме. Встреча должна была состояться в августе.

"Мы выражаем нашу признательность «Барселоне» за то уважение, которое она проявила к чувствам миллионов своих болельщиков по всему миру, которые были потрясены идеей, что клуб, ценящий права человека, будет играть с одной из самых расистских команд мира", – приводит заявление ассоциации Sports.ru.

Ранее руководство "Бейтара" сообщило, что товарищеская встреча с "Барселоной" отменена из-за нежелания каталонской команды играть в Иерусалиме.