Пашинян уволил генсека МИД Армении

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян отправил в отставку генсека МИД Армении Ваагна Меликяна. О решении объявлено на сайте правительственной информации республики.

"Руководствуясь частью 2 статьи 9 и пунктом 1 части 1 статьи 40 закона "О дипломатической службе", освободить Ваагна Меликяна от должности генерального секретаря МИД Армении", - отмечается в сообщении.

Ранее армянские СМИ писали, что генсек МИД будет уволен ввиду его коррупционной деятельности. Якобы Меликян назначает нужных кадров на дипломатическую службу за взятки, и СНБ должен за это его арестовать.



