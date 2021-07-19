Стало известно, почему россияне не едут в открытую Болгарию

В АТОР сообщили, что несмотря на возобновление авиасообщения с Болгарией и увеличение числа рейсов с 24 июля, россияне редко выбирают это направление доя отдыха из-за высоких цен на билеты, пишет "Интерфакс".

В настоящее время чартеры в Болгарию не летают, в связи с этим страна попала в список дорогих направлений. "Стоимость тура на двоих в Болгарию в отель 1*, включая перелет, но без завтраков и трансфера начинается от 86 тысяч рублей на неделю. С завтраками туры подаются от 100 тысяч", - пояснила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она добавила, что комфортный отдых в Болгарии в настоящее время обойдется минимум в 125 тыс рублей. В Турции, например, за эти же деньги можно провести отпуск с улучшенными условиями.

Отметим, пляжный сезон в Болгарии закрывается в середине сентября, зимой россиян могут привлечь горнолыжные курорты страны или городские экскурсионные туры.